Все идут пешком: ул. Горького, Озерова и Азовская встали в пробке из-за 5 ДТП (фото)

В субботу произошло ДТП на ул. Горького, из-за которого на ней образовалась масштабная пробка. Автобусы вынуждены высаживать пассажиров, сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» очевидец.



ДТП случилось около 16:30 у перекрестка с ул. Озерова в направлении центра города. Столкнулись городской автобус № 25 и внедорожник «Ниссан», заняв две полосы. По словам очевидца, проехать между ними можно лишь с трудом. В результате образовалась пробка на ул. Горького, начиная от ул. Сибирякова. «Сразу после моста автобусы открывают двери и выпускают народ, все идут пешком», — рассказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы также образовались на ул. Озерова (в обе стороны) и ул. Азовской. При этом сервис показывает, что на отрезке от ул. Первомайской до ул. Озерова к настоящему времени произошло 5 ДТП.





Скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»