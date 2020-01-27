Возбуждено уголовное дело против водителя, насмерть сбившего 11-летнюю девочку

В отношении водителя, который вечером 25 января насмерть сбил 11-летнюю девочку, завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Напомним, авария произошла на одном из нерегулируемых пешеходных переходов на проспекте Победы. Девочка вместе со своей мамой переходила дорогу по «зебре», когда 32-летний водитель «Ауди-80» не уступил дорогу и сбил их. В результате ребенок погиб, а женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». «В настоящий момент проводится комплекс автотехнических экспертиз, ведется следствие», — отметили в ведомстве.