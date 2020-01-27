Главу фирмы, строившей по контрактам детские площадки, обвинили в мошенничестве

В Калининграде руководителя строительной фирмы, которая занималась обустройством детских площадок по муниципальным контрактам, обвинили в мошенничестве. Компания использовала некачественные материалы, износ которых происходил почти за один год, однако по требованиям техзадания их гарантия составляла 10 лет. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Как отметили в ведомстве, в 2017 году мужчина заключил муниципальные контракты на приобретение и установку элементов детских площадок. Согласно техническому заданию, материалы должны были служить как минимум 10 лет. Позже выяснилось, что прорезиненное покрытие, которое устанавливали в детских городках, пришло в негодность всего за один год. Все недостатки пришлось устранять за счет бюджета, общий ущерб которому превысил 2 миллиона рублей.

Результаты проведенной экспертизы показали, что материал действительно был некачественным. Сотрудники полиции возбудили на предпринимателя 4 уголовных дела по частям 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». На его имущество наложен арест, а расследование уголовных дел продолжается.