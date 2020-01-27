Заключенный и его сестра организовали поставки героина из Петербурга в Калининград

Заключенный одной из колоний региона и его родная сестра организовали поставки героина на территорию области. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Светлогорского городского суда.



По данным ведомства, свой наркобизнес родственники начали еще в декабре 2009 года, когда мужчина отбывал наказание в тюрьме. Тогда он создал преступную группировку, куда вовлек свою родную сестру и еще несколько человек. «Предприниматели» привезли более 330 граммов героина из Санкт-Петербурга в Калининград, чтобы в дальнейшем продавать его.

Действия обвиняемых квалифицированы по п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Предварительное судебное заседание по данному делу назначено на 29 января 2020 года.