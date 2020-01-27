Калининградка отсудила у страховщиков деньги за затопленную квартиру

Калининградка отсудила у страховщиков деньги за затопленную квартиру
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Калининградка отсудила у страховой компании возмещение, которое выплатили не в полном объеме после того, как ей затопили квартиру. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе Ленинградского районного суда города.

Как отметили в ведомстве, женщина застраховала свою квартиру еще в мае 2018 года. Договор был составлен на один год. Однако во время ее отсутствия квартиру залили, повредив при этом отделку квартиры. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Женщина обратилась к страховщикам за выплатой, но те компенсировали лишь 16 тысяч рублей. Не согласившись с размером выплаченной суммы, она обратилась в суд.

Суд пришел к выводу, что квартиру залили в период действия страхового договора, а причиненный имуществу женщины ущерб согласуется с заключениями экспертиз и не оспаривается компанией. Поэтому в пользу пострадавшей взыскали не только доплату страхового возмещения в размере 47 344 рубля и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 2 329,59 рублей, но и компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей и штраф — 27 336,8 рублей. Решение вступило в законную силу. 

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