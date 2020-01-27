В Гвардейске гость избил и ограбил хозяина, отказавшегося платить ему за общение

В Гвардейске гость избил и ограбил хозяина, отказавшегося платить ему за общение
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске местный житель потребовал от знакомого оплату за то, что составил ему компанию в распитии спиртного. За отказ мужчина был избит и ограблен. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, потерпевший в день зарплаты пригласил своего коллегу в гости. Во время распития спиртных напитков гость потребовал у хозяина заплатить ему за общение. Получив отказ, подозреваемый нанес несколько ударов хозяину квартиры, схватил со стола 15 тысяч рублей и скрылся. Потерпевший сразу же обратился в полицию, но оказалось, что он знает только имя обидчика. Мужчину смогли задержать по описанию внешности, однако тот уже успел потратить украденные деньги.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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