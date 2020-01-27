Гурьевчанка пыталась дать взятку полицейскому, чтобы помочь знакомому нелегалу

Гурьевчанка пыталась дать взятку полицейскому, чтобы помочь знакомому нелегалу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительница Гурьевска попыталась дать взятку сотруднику полиции, чтобы тот помог избежать ответственности ее знакомому нелегалу. Об этом в понедельник, 27 января, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, в августе 2019 года женщина попыталась передать полицейскому 40 тыс. рублей. Взамен она хотела, чтобы сотрудник помог ее иностранному приятелю избежать административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ. Полицейский от взятки отказался, а жительницу области после попытки задержали.

Правоохранительные органы собрали по данному делу достаточное количество доказательств, которые подтверждают причастность женщины к этому инциденту. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В ближайшее время дело направят в суд.


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