Арбитраж рассматривает оба иска принадлежавшей Богдану компании к МВД на 5 млрд

Арбитражный суд Калининградской области принял к рассмотрению оба иска компании «Амбер плюс», ранее принадлежавшей предпринимателю Виктору Богдану. Это видно из картотеки арбитражного суда. Иски рассматриваются разными судьями.



В рамках первого иска, на 2,4 млрд руб. в качестве третьего лица к разбирательству уже привлечена структура Янтарного комбината «Янтарный ювелирпром».

Во втором процессе о взыскании 2,5 млрд руб., в качестве третьих лиц привлечено управление федерального казначейства по Калининградской области и федеральный Минфин. Полиция заявила о якобы имевшем место пропуске исковой давности истцом.

В 2012 году в отношении предпринимателя Виктора Богдана возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС. Богдан бежал в Польшу, а с его складов изъяли 69 тонн янтаря и поместили на территорию дочерней структуры Янтарного комбината, уже подконтрольного «Ростеху». Потом неустановленные люди вывезли оттуда в неизвестном направлении 5 тонн ценного янтаря стоимостью 2,3 млрд руб. Директора «дочки» Янтарного комбината приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Виктора Богдана до суда так и не дошло. Польша отказалась выдавать Богдана России, а через несколько лет он вернулся в Калининградскую область.

Ранее крупный иск к областной полиции предъявляла компания «Гастроном», у которой полиция изъяла алкоголя, по оценкам истца, на 1,6 млн евро. Компания долгое время судилась в российских арбитражных судах и дошла до ЕСПЧ. В марте 2019 года он признал, что Россия нарушила положение конвенции о защите прав человека и основных свобод в части бережного отношения государства к имуществу калининградской компании «Гастроном» и дал сторонам три месяца на заключение соглашения о размере нанесенного компании ущерба.