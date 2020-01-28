В Москве арестовали чиновника, ответственного за госзакупки МИДа

В Москве по подозрению в получении взяток арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ (МИД). Об этом во вторник, 28 января, пишет «Коммерсант».

По данным издания, суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексея Добровольского .

По версии следствия, Добровольский получил несколько миллионов рублей (сумму еще предстоит уточнить) в качестве откатов от коммерческих структур за их победы в различных конкурсах на право поставок товаров и услуг внешнеполитическому ведомству. Под следствие по этому делу могут попасть еще несколько человек, в материалах говорится о пока не установленных лицах.

В департаменте информации и печати МИДа отметили, что задержанный правоохранительными органами не является дипломатом, а само министерство находилось «в тесной координации с правоохранительными органами».