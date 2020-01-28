В Москве арестовали чиновника, ответственного за госзакупки МИДа

В Москве арестовали чиновника, ответственного за госзакупки МИДа
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

В Москве по подозрению в получении взяток арестован чиновник, отвечавший за госзакупки в интересах Министерства иностранных дел РФ (МИД). Об этом во вторник, 28 января, пишет «Коммерсант».

По данным издания, суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексея Добровольского .

По версии следствия, Добровольский получил несколько миллионов рублей (сумму еще предстоит уточнить) в качестве откатов от коммерческих структур за их победы в различных конкурсах на право поставок товаров и услуг внешнеполитическому ведомству. Под следствие по этому делу могут попасть еще несколько человек, в материалах говорится о пока не установленных лицах.

В департаменте информации и печати МИДа отметили, что задержанный правоохранительными органами не является дипломатом, а само министерство находилось «в тесной координации с правоохранительными органами».

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter