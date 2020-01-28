Прокуратура: директор школы в Славске незаконно начислил себе более 630 тыс. рублей

В Славске директор школы незаконно начислил себе более 630 тысяч рублей. Для этого он установил себе специальные «стимулирующие» надбавки. Об этом во вторник, 28 января, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.



В ведомстве уточнили, что незаконные начисления мужчина делал себе с февраля 2012 года по апрель 2018 года. Сначала он издал приказ «О тарификации педагогических работников» и подготовил тарификационные листы на учебные годы, а затем установил себе выплату специальных и стимулирующих надбавок. В общей сложности мужчина «выплатил» себе из муниципального бюджета более 630 тысяч рублей.

Прокуратура обвинила директора школы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ (в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и общества, а также в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.