Прокуратура: директор школы в Славске незаконно начислил себе более 630 тыс. рублей

Прокуратура: директор школы в Славске незаконно начислил себе более 630 тыс. рублей
Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

В Славске директор школы незаконно начислил себе более 630 тысяч рублей. Для этого он установил себе специальные «стимулирующие» надбавки. Об этом во вторник, 28 января, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что незаконные начисления мужчина делал себе с февраля 2012 года по апрель 2018 года. Сначала он издал приказ «О тарификации педагогических работников» и подготовил тарификационные листы на учебные годы, а затем установил себе выплату специальных и стимулирующих надбавок. В общей сложности мужчина «выплатил» себе из муниципального бюджета более 630 тысяч рублей.

Прокуратура обвинила директора школы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 3 ст. 160 УК РФ (в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и общества, а также в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter