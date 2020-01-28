«Ауди» тянула «Ауди»: пл. Василевского и прилегающие улицы встали в пробке из-за ДТП

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Днем во вторник на площади Василевского произошло ДТП, из-за которого начался транспортный коллапс на самой площади и прилегающих улицах. О столкновении сообщил очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».

Столкновение случилось на кольцевом перекрестке в районе выезда на Литовский вал. «Одна „Ауди“ тянула вторую „Ауди“, в первую прилетел „Митсубиси“», — рассказал очевидец. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы образовались не только на «кольце», но и на ул. Невского, Черняховского, 9 апреля; ситуация ухудшается.


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