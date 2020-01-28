В Светлом около заброшенной обувной фабрики нашли повешенным бездомного

В Светлом около заброшенной обувной фабрики нашли повешенным бездомного
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлом около заброшенной обувной фабрики нашли повешенным мужчину. Об этом во вторник, 28 января, «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело погибшего обнаружили прохожие. «Проводится проверка. Личность погибшего установлена — это 47-летний мужчина без определенного места жительства, — уточнили в ведомстве. — Родственников [у него] не было, ранее был судим». В СУ СКР также отметили, что мужчина злоупотреблял спиртным.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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