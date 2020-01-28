Калининградец отсудил у администрации 205 тыс. руб. за упавшее на его авто дерево

Калининградец отсудил у администрации 205 тыс. руб. за упавшее на его авто дерево
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградец отсудил у администрации города более 200 тысяч рублей за повреждение машины, на которую до этого упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

По информации ведомства, в июне 2019 года рядом с одним из домов на ул. Пролетарской в Калининграде на его автомобиль упало дерево. Машина получила серьезные повреждения. 

Суд установил, что упавшее дерево росло на территории общего пользования. Неудовлетворительное состояние дерева подтвердили в ходе обследования на следующий день. Однако до этого состояние растущих рядом с парковкой зеленых насаждений никто не проверял.

Суд взыскал с администрации города материальный ущерб в размере 185,5 тысяч рублей, а также судебные издержки. Общая сумма выплат потерпевшему составила 205,4 тыс. рубля. Решение суда вступило в законную силу.

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