Калининградец отсудил у администрации 205 тыс. руб. за упавшее на его авто дерево

Калининградец отсудил у администрации города более 200 тысяч рублей за повреждение машины, на которую до этого упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.



По информации ведомства, в июне 2019 года рядом с одним из домов на ул. Пролетарской в Калининграде на его автомобиль упало дерево. Машина получила серьезные повреждения.

Суд установил, что упавшее дерево росло на территории общего пользования. Неудовлетворительное состояние дерева подтвердили в ходе обследования на следующий день. Однако до этого состояние растущих рядом с парковкой зеленых насаждений никто не проверял.

Суд взыскал с администрации города материальный ущерб в размере 185,5 тысяч рублей, а также судебные издержки. Общая сумма выплат потерпевшему составила 205,4 тыс. рубля. Решение суда вступило в законную силу.