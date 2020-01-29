Злоумышленнику, ранившему калининградцев ножом из-за девушки, вынесли приговор

Суд вынес приговор уроженцу Армении, ранившему ножом двух калининградцев. Потерпевшие получили тяжкий вред здоровью. Такую информацию сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел ранним утром 26 декабря 2018 года на проезжей части в районе пересечения улиц Горького и Черняховского. Злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, нанес одному из потерпевших удар клинком ножа в область спины, а другому мужчине — три удара в живот.

Конфликт произошел из-за девушки. Подсудимый частично признал свою вину и рассказал, что ночью он вместе с другом отдыхал в развлекательном комплексе. Одна из ранее не знакомых девушек несколько раз отказала ему в танце. Позже он увидел ее на улице у выхода из бара и попытался познакомиться, но незнакомка в грубой нецензурной форме отказалась. Через некоторое время она с подругой оскорбительно высказались в адрес его родителей. Подсудимого это задело, и он дал девушке пощечину.

За девушку вступился незнакомец, который схватил обвиняемого сзади за шею и потянул назад. Когда они с приятелем направились домой и садились в такси, то услышали, что их зовут девушки и пять молодых людей, которые хотели выяснить с ними отношения, поэтому они вернулись обратно. После чего между ними произошла обоюдная драка, в ходе которой молодые люди стали его избивать, а ему пришлось защищаться.

Суд не установил отягчающих наказание обстоятельств и приговорил подсудимого к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыщут 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.