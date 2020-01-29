В Гвардейске женщина, на которую в бане упали куски бетона, отсудила компенсацию

В Гвардейске женщина, на которую в бане упали куски бетона, отсудила компенсацию
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гвардейске муниципальное предприятие, владеющее баней, обязали выплатить компенсацию посетительнице, на которую упали куски бетона. Об этом сообщает пресс-служба Гвардейского районного суда.

Истица указала что в ноябре 2019 года при посещении муниципальной бани на нее упали куски бетона, которые отвалились со стены. Мелкие части поцарапали ей тело и оставили небольшие синяки, а один из крупных кусков повредил руку. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, потому что повреждённый локоть распух и рука не сгибалась. Эксперт заключил, что здоровью горожанки был причинен легкий вред.

Суд постановил взыскать с собственника бани компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, стоимость входного билета в баню 200 рублей, расходы по оплате фотопечати, изготовлению копий документов и государственную пошлину в общей сумме 880 рублей. Решение в законную силу не вступило.

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