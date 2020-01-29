Жительницу Гусева обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом

Жительницу Гусева обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Жительницу Гусева обвиняют в хищении денег материнского капитала. Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Установлено, что она обратилась с заявлением о выдаче ей разрешения на строительство жилого дома за счет средств маткапитала и выделении земельного участка. Получив необходимые документы, она взяла кредит на сумму более 400 тыс. рублей на строительство дома. Основной долг и проценты по займу были полностью погашены за счет средств материнского капитала. Полученные по кредиту деньги горожанка потратила по своему усмотрению. Она не построила жилой дом и продала земельный участок, который был выделен под строительство.

Гусевская прокуратура направила уголовное дело в суд.

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