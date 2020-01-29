В Калининграде друг, установивший женщине мобильный банк, украл у нее 80 тысяч

Полиция задержала подозреваемого в краже денег с банковского счета своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый был в дружеских отношениях с потерпевшей. Она купила телефон и попросила мужчину установить на свой смартфон мобильное приложение банка. Злоумышленник запомнил пароль и через несколько дней решил похитить сбережения. Он представился случайной прохожей на улице приезжим, потерявшим мобильник и деньги. Подозреваемый попросил телефон, чтобы зайти в мобильный банк. Он перевел на счет горожанки деньги, которые та сняла с карты и отдала наличными. Сам мужчина в банк не пошел, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.