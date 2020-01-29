Во время учений БМП опрокинулся и придавил офицера Балтфлота, водитель-срочник осужден

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему рядовому, по вине которого был причинен тяжкий вред здоровью офицера. Это случилось во время учений на полигоне, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду в пресс-службе Военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту.



Собранные военным следственным отделом СК по Гусевскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для привлечения призывника к уголовной ответственности. Он осужден по ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 15 августа 2019 года призывник, будучи механиком-водителем боевой машины «БМП-2», двигался на ней в составе колонны по территории одного из полигонов. Во время марша командир боевой машины находился в положении «по-походному», то есть следовал с открытым люком, высунувшись из башни. В один из моментов водитель, видя, что ему на встречу следует колонна техники другого подразделения, решил ее пропустить и съехать на правую обочину дороги. Не удостоверившись в безопасности маневра и не снижая скорости он повернул вправо, в результате чего гусеница БМП съехала в скрытый за высокой травой овраг, после чего машина опрокинулась, а офицера придавило корпусом к земле.

Потерпевшему были причинены осложненные травматическим шоком травмы костей таза, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни. При назначении наказания, суд учёл, что военнослужащий полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил потерпевшему причиненный ущерб. В итоге приговором суда виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.