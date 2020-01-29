Во время учений БМП опрокинулся и придавил офицера Балтфлота, водитель-срочник осужден

Во время учений БМП опрокинулся и придавил офицера Балтфлота, водитель-срочник осужден
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему рядовому, по вине которого был причинен тяжкий вред здоровью офицера. Это случилось во время учений на полигоне, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду в пресс-службе Военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту.

Собранные военным следственным отделом СК по Гусевскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для привлечения призывника к уголовной ответственности. Он осужден по ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил эксплуатации боевой машины, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что 15 августа 2019 года призывник, будучи механиком-водителем боевой машины «БМП-2», двигался на ней в составе колонны по территории одного из полигонов. Во время марша командир боевой машины находился в положении «по-походному», то есть следовал с открытым люком, высунувшись из башни. В один из моментов водитель, видя, что ему на встречу следует колонна техники другого подразделения, решил ее пропустить и съехать на правую обочину дороги. Не удостоверившись в безопасности маневра и не снижая скорости он повернул вправо, в результате чего гусеница БМП съехала в скрытый за высокой травой овраг, после чего машина опрокинулась, а офицера придавило корпусом к земле.

Потерпевшему были причинены осложненные травматическим шоком травмы костей таза, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни. При назначении наказания, суд учёл, что военнослужащий полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил потерпевшему причиненный ущерб. В итоге приговором суда виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter