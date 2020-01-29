Сел не в тот автобус и заснул: пропавшего днем 7-летнего мальчика нашли в Луговом

Пропавший днем в Калининграде 7-летний мальчик найден в поселке Луговое. Испуганного ребенка увидела на остановке 18-летняя местная жительница, которая позвонила в полицию и до её приезда отвела мальчика к себе домой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.



«Выяснилось что, старший брат по ошибке посадил малыша не в тот рейсовый автобус, кроме этого, сам Илья в пути крепко заснул, поэтому просто-напросто уехал не туда. Проснувшись в автобусе, малыш вышел на первой попавшейся остановке и, растерявшись, не знал, где он оказался и куда ему идти. Мальчику пришла на помощь юная Виктория Омельченко, которая увидела, что ребёнок сильно напуган. Будучи пользователем соцсетей, девушка к тому же узнала в малыше разыскиваемого Илью, поэтому сразу сообщила в полицию, а сама повела малыша к себе домой, где напоила чаем со сладостями и успокоила», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

7-летний Илья П. потерялся днем 29 января, в полицию обратилась его мама, которая сообщила, что сын не вернулся из школы. Мальчик был найден около 21 часа по местному времени.