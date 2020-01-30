Проезд по Балтийскому шоссе затруднен из-за аварии (фото)

На Балтийском шоссе произошло ДТП, затруднившее движение транспорта. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Авария случилась в районе перекрестка с микрорайоном Космодемьянского. Столкнулись два автомобиля.Затруднено движение в сторону кладбища, утверждают очевидцы.
На Балтийском шоссе произошло ДТП, затруднившее движение транспорта. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Авария случилась в районе перекрестка с микрорайоном Космодемьянского. Столкнулись два автомобиля.Затруднено движение в сторону кладбища, утверждают очевидцы.
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