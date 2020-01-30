На Камской «Мерседес» сбил пьяного мужчину, он получил травму головы (видео)

На Камской «Мерседес» сбил пьяного мужчину, он получил травму головы (видео)
Виталий Невар / Новый Калининград
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На ул. Камской под колесами легкового авто пострадал 32-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 января, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около шести вечера в среду. «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя сбил 32-летнего пешехода, который стоял на прилегающей к дороге территории. «Я совершал поворот налево и из-за стойки не увидел пешехода. И совершил наезд», — пояснил инспекторам водитель авто.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пешеход в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах, медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и субарахноидальное кровотечение. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии одной из городских больниц.

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Калининград. 29 января 2020 года в 18 часов на улице Камской 32-летний водитель автомобиля «Мерседес» при повороте налево допустил наезд на 32-летнего пешехода, стоявшего на прилегающей к дороге территории. В результате ДТП пешехрод получил травмы и доставлен в больницу. В ходе проверки было установлено, что пострадавший находился с признаками алкогольного опьянения, а на одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Госавтоинспекция напоминает пешеходам о соблюдении мер безопасности, и настоятельно рекомендует в темное время суток носить светоотражающие элементы, что позволит им быть заметными для водителей. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд #пешеходы #засветись

Публикация от УГИБДД Калининградской области (@gibdd39)


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