На Камской «Мерседес» сбил пьяного мужчину, он получил травму головы (видео)

На ул. Камской под колесами легкового авто пострадал 32-летний мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 января, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.



Авария произошла около шести вечера в среду. «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя сбил 32-летнего пешехода, который стоял на прилегающей к дороге территории. «Я совершал поворот налево и из-за стойки не увидел пешехода. И совершил наезд», — пояснил инспекторам водитель авто.

По предварительной информации Госавтоинспекции, пешеход в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения, а на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах, медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и субарахноидальное кровотечение. Мужчину госпитализировали в отделение нейрохирургии одной из городских больниц.