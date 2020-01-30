В Багратионовске на водителя, ввозившего в область снюс, завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о контрабанде в отношении 52-летнего водителя, пытавшегося ввезти в Калининградскую область снюс. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Мужчину задержали сотрудники таможенного поста при пересечении им государственной границы в Багратионовске. В технологических емкостях его автомобиля было обнаружено 1300 пачек табачных изделий на сумму 270 тыс. рублей.

«Контрабандный груз был изъят, собранный материал проверки передан в отдел полиции для принятия решения», — отмечается в релизе.

В настоящее время расследование уголовного дела по части 1 статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда табачных изделий в крупном размере» продолжается. Максимальное наказание по данной статье может составить 5 лет лишения свободы.