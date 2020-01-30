Гурьевчанин месяц назад вышел из пос. Митино в райцентр и пропал (фото)

Гурьевчанин месяц назад вышел из пос. Митино в райцентр и пропал (фото)
Александр Щербак. Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском городском округе разыскивается 33-летний Александр Щербак, который пропал по дороге из пос. Митино. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 января, сообщили в ПСО «Запад».

27 декабря прошлого года мужчина вышел пешком из пос. Митино Гурьевского ГО в сторону Гурьевска, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Одежда не установлена. Приметы: на вид 35 лет, волосы светло-русые, плотного телосложения, рост около 170-173 см.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Александра Шербака, просят позвонить по телефонам: +79520598704, 02, 102, 112 (полиция), 8(4012) 508 038, 89114825088 (ПСО «Запад»).

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