Двоих экс-полицейских из Багратионовска обвиняют в попытке мошенничества

Двоих экс-полицейских из Багратионовска обвиняют в попытке мошенничества
Виталий Невар / Новый Калининград
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СК области завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников полиции. Экс-полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщают в пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2019 года обвиняемый, занимавший должность начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Багратионовский», и водитель дежурной части отдела полиции получили информацию о возбуждении в отношении одного из жителей города Багратионовска уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 

Как полагает следствие, действуя группой лиц по предварительному сговору, обвиняемые предложили мужчине за денежное вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей, которое они якобы намеревались передать неустановленным должностным лицам, полномочным принимать процессуальные решения по уголовному делу, способствовать в назначении ему судом наказания, не связанного с лишением свободы. В действительности деньги обвиняемые передавать никому не собирались и намеревались оставить их себе. Мужчина согласился и передал одному из обвиняемых в качестве аванса 10 тыс. рублей. Однако впоследствии он сообщил полицейским, что не имеет материальной возможности передать требуемую сумму в полном объеме, на что обвиняемые снизили заявленные требования до 150 тыс. рублей. Дальнейшая передача денежных средств происходила под контролем сотрудников регионального управления ФСБ.  

5 апреля 2019 года в Калининграде при распределении между собой полученных от мужчины денежных средств оба обвиняемых были задержаны оперативниками УФСБ России по Калининградской области в рамках оперативных мероприятий. 

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и закрепление доказательственной базы. Оба обвиняемых вину в совершенном преступлении признали. На стадии предварительного следствия оба обвиняемых уволены из органов полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. 

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу. 

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