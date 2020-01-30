В Калининграде застолье бывших заключенных закончилось убийством из ревности

Жителя областного центра подозревают в убийстве приятеля, совершенное из ревности. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе регионального СК.

Вечером 27 января этого года потерпевший со своей сожительницей был в гостях у приятеля. Мужчины выпили, поссорились и обвиняемый несколько раз ударил гостя ножом в грудь. 41-летний калининградец скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый пояснил, что познакомился с потерпевшим в колонии, где они вместе отбывали наказание. Преступление, с его слов, он совершил на почве ревности, поскольку гость начал оказывать знаки внимания его сожительнице.

Калининградцу предъявлено обвинение в убийстве, вину он признал и был заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.