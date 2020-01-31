На Аксакова неизвестный водитель сбил женщину и скрылся

На ул. Аксакова в областном центре неизвестный водитель сбил женщину и скрылся. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 18.30 у дома 74 на улице Аксакова. Неустановленный автомобиль при движении со стороны Белибейской в направлении улицы Куприна сбил 37-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части возле своего авто. Водитель с места аварии скрылся.

Как сообщил «Новому Калининграду» источник в экстренных службах, в результате наезда женщина получила ушибы, госпитализация ей не потребовалась.