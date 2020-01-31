УМВД: водитель-экспедитор «не довёз» в магазин товара на 180 тысяч

УМВД: водитель-экспедитор «не довёз» в магазин товара на 180 тысяч
Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу товара из продуктового магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от представителя продуктового магазина, который сообщил, что из торговой точки был похищен товар на сумму 180 000 рублей.

По данным полиции во время проведенной ревизии в магазине была выявлена недостача продукции. Стражи порядка проверили на причастность к хищению персонал супермаркета, изъяли документацию. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался водитель-экспедитор данной организации.

По предварительным данным мужчина на протяжении нескольких месяцев похищал часть продукции и продавал по заниженной цене в другой магазин. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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