Экс-командиру воинской части присудили стотысячный штраф за попытку скрыть недостачу

В Калининградской области бывший командир одной из воинских частей привлечён к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ области.

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что в период с мая по октябрь 2018 г. в связи с ненадлежащим исполнением военнослужащим своих должностных обязанностей во вверенной ему воинской части образовалась недостача дизельного топлива. Зная об этом и желая скрыть недостачу, он внес в официальные документы хозяйственного учета воинской части ложные сведения о якобы использовании вверенной ему техники и расходе дизельного топлива. На основании указанных подложных документов с учета Министерства обороны Российской Федерации было незаконно списано топливо стоимостью 318 613 руб.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл, что обвиняемый в полном объеме возместил причиненный государству имущественный вред, вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся в содеянном.

Постановлением Калининградского гарнизонного военного суда экс-командиру части назначен штраф в размере 100 000 рублей.