Сотрудник магазина угрожал покупателю игрушечным пистолетом, заподозрив в краже

Сотрудник магазина угрожал покупателю игрушечным пистолетом, заподозрив в краже
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлом возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника магазина, угрожавшего оружием клиенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД,

В полицию поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что в магазине неизвестный мужчина угрожает ему оружием. Полицейские выяснили, что конфликт произошел в торговом зале магазина. Потерпевшего заподозрили в краже продуктов питания и отказались выпускать на улицу. Между сотрудником магазина и покупателем начался конфликт, в результате которого первый сходил в служебное помещение и взял игрушечный пистолет. Угрожая прострелить ногу, злоумышленник требовал от горожанина сознаться в краже продуктов питания. Испугавшись, мужчина сообщил, что произошла какая-то ошибка, и он ничего не воровал. Наставленный на него железный макет оружия выглядел так правдоподобно, что потерпевший всерьез воспринял высказанные в его адрес угрозы.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли игрушечное оружие и выяснили, что оно является точной копией израильского пистолета-пулемета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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