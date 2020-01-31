На Аллее Смелых водитель микроавтобуса сбил своего 81-летнего знакомого

На Аллее Смелых под колесами микроавтобуса пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 7.45 утра в пятницу. «Форд Транзит» под управлением 39-летнего водителя, сбил 81-летнего мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода увезли в больницу.

«Я поворачивал с улицы Карамзина на Аллею Смелых, был сильный дождь, освещения не было как такового. При повороте налево совершил наезд на пешехода. Он был на переходе, с краю, предположительно. Я, соответственно, машиной его ткнул, он упал. Естественно, остановившись и включив сигнал аварийной остановки, я усадил пешехода в машину. При осмотре обнаружил кровотечение пальца, перемотал, вызвал скорую сразу же. Предположительно, там у него повреждение ноги», — пояснил водитель.

Он также отметил, что сбитый пенсионер оказался его знакомым. Вину водитель признал и заявил, что готов компенсировать пожилому человеку затраты на лечение.