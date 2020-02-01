В Светлогорске из-за пожара в квартире пришлось эвакуировать 15 человек

В пятницу в Светлогорске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в переулке Мирном поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.00. В двухэтажном кирпичном многоквартирном доме довоенной постройки в подвальном помещении горел диван и ветошь на площади пяти квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-17 и ПСЧ-29 в составе 11 человек и 3 единицы техники.
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