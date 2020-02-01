В Калининграде разыскивается злоумышленник, избивший на улице 20-летнего парня (видео)

ОМВД России по Центральному району разыскивается неустановленный мужчина, который 25 января около 5 часов утра, находясь около развлекательного заведения на улице Д. Донского, причинил телесные повреждения 20-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть) либо 02 (102 с мобильного).
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