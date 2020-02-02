В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша кафе, погиб человек (видео)

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В Новосибирске в Академгородке рухнула крыша нелегального кафе. Одна посетительница погибла, есть пострадавшие. Как сообщает “Интерфакс”, происшествие случилось в ночь  с 1 на 2 февраля, когда в заведении проходила вечеринка.    

Кровля обрушилась в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе. Пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба. Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения.

После обрушения кровли из-под завалов извлекли одного погибшего и трех пострадавших. МЧС подтвердило извлечение трех живых людей, под завалами могут находиться до 10 человек.  

"По предварительным данным, пятеро пострадали", - рассказал источник информагентства. Другой источник уточнил “Интерфаксу”, что четырех пострадавших доставили в Центральную клиническую больницу.

До прибытия спасателей из ночного клуба самостоятельно эвакуировалось 190 человек. Площадь обрушения составила 240 кв. м.

Здание находится на балансе ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, которому было передано Сибирским отделением РАН в конце года. На момент обрушения официальных арендаторов у здания не было, хотя ранее там действовало кафе.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

Возбуждено уголовное дело. В Новосибирск отправили криминалистов из центрального аппарата СК России. Организатор вечеринки задержан.

Спасатели МАСС опубликовали видео поисково-спасательных работ на месте ЧП. Оперативные экипажи спасателей МАСС выехали на место происшествия одними из первых. На видеозаписи видно, что на уцелевшей части здания лежат огромные пласты снега. При помощи бензопил спасатели распиливали деревянные конструкции, чтобы обеспечить доступ к находящимся под завалами людям. 


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