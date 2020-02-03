Власти области насчитали десятки деревьев, упавших из-за ветра на дороги

Власти области насчитали десятки деревьев, упавших из-за ветра на дороги
Виталий Невар / Новый Калининград
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В минувшее воскресенье в Калининградской области на дорогах насчитали десятки упавших деревьев. Об этом сообщается на странице министерства инфраструктуры региона в Instagram.

По данным властей, порыва ветра достигали 15-20 м/с, на побережье - до 22 м/с. Из-за этого на областных дорогах упало 31 дерево. Их убирали дорожные службы.

В Зеленоградском районе насчитали 6 деревьев, Полесском — 4, Правдинском — 7, Краснознаменском — 4, два на трассе "Калининград-Балтийск"и т. д.


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