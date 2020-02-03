В Калининграде пьяная девушка на «БМВ» на встречке столкнулась с «Мерседесом» (фото)

В Калининграде пострадала 22-летняя девушка, севшая за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили на странице областной ГИБДД в Instagram.
Авария произошла в 3:20 на улице Емельянова, когда нарушительница за рулем
Управлявшая «БМВ» девушка на прямом участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там она столкнулась с «Мерседесом». В результате ДТП виновница ДТП получила травмы.
В ходе проверки было установлено, что девушка был нетрезвой. При этом она имеет водительский стаж один месяц.
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Калининград. 2 февраля 2020 года в 03 часа 20 минут на улице Емельянова 22-летняя водитель автомобиля марки «БМВ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на прямом участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где допустила столкновение с автомобилем марки «Мерседес». В результате ДТП водитель «БМВ» получила травмы. В ходе проверки было установлено, что нарушительница имеет водительский стаж один месяц. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения! Нетрезвое вождение зачастую приводит к дорожным трагедиям. #гибдд39#дтп #соблюдайпдд #непревышайскорость #непейзарулем
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