В Калининграде пьяная девушка на «БМВ» на встречке столкнулась с «Мерседесом» (фото)

В Калининграде пострадала 22-летняя девушка, севшая за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили на странице областной ГИБДД в Instagram.

Авария произошла в 3:20 на улице Емельянова, когда нарушительница за рулем

Управлявшая «БМВ» девушка на прямом участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там она столкнулась с «Мерседесом». В результате ДТП виновница ДТП получила травмы.

В ходе проверки было установлено, что девушка был нетрезвой. При этом она имеет водительский стаж один месяц.