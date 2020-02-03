На ул. Леонова собралась пробка из-за ДТП рядом с кольцом (фото)

В Калининграде в районе развязки ул. Леонова-Советский проспект легковушка столкнулась с грузовым микроавтобусом. Об этом в понедельник, 3 февраля, «Новому Калининграду» сообщил очевидец.



Авария произошла на съезде на кольцо — легковушка врезалась в бок микроавтобуса. По словам очевидцев, из-за столкновения автомобилей дорога оказалась практически перекрытой. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Столкнулись с утра, перегородили дорогу в час пик. Вот пробка и тянется на всю улицу», — рассказали свидетели аварии «Новому Калининграду».