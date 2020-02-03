Таможня области планирует уничтожить более 1,7 тыс. контрафактных лизунов из Китая (фото)

Региональная таможня планирует уничтожить 1728 контрафактных лизунов, прибывших из Китая. Об этом в понедельник, 3 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Как отметили в ведомстве, контрафактный товар прибыл на таможенный пост в Балтийске. В результате проведенной проверки выяснилось, что 1728 баночек с лизунами внутри упакованы в тары, на которых незаконно использованы изображения супергероев вселенной «Marvel». Помимо этого, поставщик также использовал товарный знак компании, однако законный представитель не давал разрешения на это.

В отношении фирмы, получавшей незаконную партию товара, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 7.12 КоАП РФ по факту использования чужого объекта авторского права. Также таможня вынесла определение о возбуждении еще одного дела об административном правонарушении — по ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). В судебных заседаниях лизунов признали нелегальными, а также определили, что игрушки нужно уничтожить.