Таможня области планирует уничтожить более 1,7 тыс. контрафактных лизунов из Китая (фото)

Таможня области планирует уничтожить более 1,7 тыс. контрафактных лизунов из Китая (фото)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Таможенные проблемы

Региональная таможня планирует уничтожить 1728 контрафактных лизунов, прибывших из Китая. Об этом в понедельник, 3 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Калининградской областной таможни.

Как отметили в ведомстве, контрафактный товар прибыл на таможенный пост в Балтийске. В результате проведенной проверки выяснилось, что 1728 баночек с лизунами внутри упакованы в тары, на которых незаконно использованы изображения супергероев вселенной «Marvel». Помимо этого, поставщик также использовал товарный знак компании, однако законный представитель не давал разрешения на это.

В отношении фирмы, получавшей незаконную партию товара, возбудили дело об административном правонарушении по ст. 7.12 КоАП РФ по факту использования чужого объекта авторского права. Также таможня вынесла определение о возбуждении еще одного дела об административном правонарушении — по ст. 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров). В судебных заседаниях лизунов признали нелегальными, а также определили, что игрушки нужно уничтожить.

Фото — пресс-служба областной таможни

Комментировать (8)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter