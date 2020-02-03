Калининградец украл телефон школьницы под предлогом вызова такси для рожающей жены

В Калининграде 32-летний местный житель украл у школьницы телефон, который попросил, чтобы якобы вызвать рожающей жене такси. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



По информации ведомства, инцидент произошел в ночное время на ул. Дзержинского. Мужчина подошел к 14-летней школьнице и попросил телефон, соврав, что ему надо вызвать такси до перинатального центра своей рожающей жене. После того как девочка дала незнакомцу телефон, он сначала делал вид, что звонит, а потом убежал с мобильником.

О случившемся школьница сообщила маме, которая на следующий день пошла в правоохранительные органы. Полицейские нашли преступника, однако телефон он уже успел продать.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.