Калининградец украл телефон школьницы под предлогом вызова такси для рожающей жены

Калининградец украл телефон школьницы под предлогом вызова такси для рожающей жены
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Криминал

В Калининграде 32-летний местный житель украл у школьницы телефон, который попросил, чтобы якобы вызвать рожающей жене такси. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночное время на ул. Дзержинского. Мужчина подошел к 14-летней школьнице и попросил телефон, соврав, что ему надо вызвать такси до перинатального центра своей рожающей жене. После того как девочка дала незнакомцу телефон, он сначала делал вид, что звонит, а потом убежал с мобильником.

О случившемся школьница сообщила маме, которая на следующий день пошла в правоохранительные органы. Полицейские нашли преступника, однако телефон он уже успел продать.

По данному факту следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.

Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter