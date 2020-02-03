Бездомный не смог обжаловать в апелляционной инстанции приговор за убийство

Бездомный не смог обжаловать в апелляционной инстанции приговор за убийство
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде бездомный, приговоренный к 10 годам лишения свободы за убийство, не смог обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Инцидент произошел в апреле 2019 года в Балтийске. Установлено, что в процессе распития спиртных напитков между мужчинами произошел словесный конфликт. Потерпевший толкнул подсудимого, сбил с головы бейсболку и пытался ударить по голове и шее. В ответ гражданин достал из кармана куртки складной нож и нанес не менее 14 ударов. От полученных повреждений мужчина умер на месте происшествия.

Приговором Балтийского городского суда бездомный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданин и его защитник обжаловали приговор в Калининградском областном суде, однако апелляционная инстанция признала приговор суда законным и обоснованным, а наказание — справедливым.

Приговор вступил в законную силу.

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