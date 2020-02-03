Житель Пионерска взял у своего прораба банковскую карту и ушел в недельный загул

Житель Пионерска взял у своего прораба банковскую карту и ушел в недельный загул
Алексей Милованов / Новый Калининград

В Пионерске живший у своего прораба 35-летний строитель взял его банковскую карту и ушел в загул на неделю. Информация об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в региональном УМВД.

Как отметили в ведомстве, мужчина устроился строителем на работу к потерпевшему, а потом попросился пожить у него дома. Прораб согласился. В один из вечеров хозяин квартиры отправил жильца в магазин за покупками со своей банковской картой с паролем. Через некоторое время мужчине пришло смс-оповещение о списании всех денег с карты, однако «сосед» с продуктами так и не появился. Сумма ущерба составила 52 тысячи рублей.

Горожанин целую неделю ждал загулявшего друга, а потом решил обратиться в полицию. Злоумышленника нашли, но все деньги он уже успел потратить на развлечения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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