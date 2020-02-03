Калининградец вооружился удочкой с полотенцем и совершил налет на АЗС

В областном центре задержали 25-летнего жителя области, который ограбил автозаправку, угрожая её сотрудникам завернутой в полотенце удочкой. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

31 января около 23:00 на автозаправку, расположенную на Литовском валу, зашел молодой человек, лицо которого скрывал капюшон. За прилавком в тот момент находились две сотрудницы АЗС. Он наставил на девушек предмет, завернутый в полотенце, и сообщил им, что это пистолет.

Нападавший потребовал деньги, и кассир отдала ему 24 тыс. рублей, одновременно нажав тревожную кнопку. «Девушка также попыталась потянуть время, и у нее получилось», — отметили в пресс-службе. Тем не менее мужчина успел скрыться до приезда полиции.

«Его задержали через 10-15 минут, он успел добежать до улицы Невского. У него изъяли удочку, полотенце и 24 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе. В понедельник, 3 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении задержанного под стражу, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).