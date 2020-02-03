В Гурьевске бывшего судебного пристава обвиняют в превышении должностных полномочий

В Гурьевске бывшего судебного пристава обвиняют в превышении должностных полномочий
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевске бывший судебный пристав обвиняется в превышении должностных полномочий. Отмечается, что женщина вынесла незаконное решение вместо суда. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По информации ведомства, в ноябре 2017 года суд наложил арест на имущество одного из открытых акционерных обществ, которое обвинялось в причинении ущерба окружающей среде. Уточняется, что компания незаконно вырубила лесные насаждения на сумму 19,9 млн рублей. Тогда судебные приставы Полесского района вынесли запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств и спецтехники, а также пяти объектов недвижимости общества. Однако компания не исполняла решения суда, а свою задолженность не погашала.

В октябре 2019 года работавшая приставом 36-летняя подозреваемая незаконно сняла установленные судом запреты, хотя такими полномочиями не обладала. В итоге предприятие воспользовалось ситуацией и произвело отчуждение объектов недвижимости, на которые суд до этого наложил обеспечительные меры. Это, в свою очередь, позволило избежать обществу уплаты ущерба, причиненного лесному фонду.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование уголовного дела продолжается.

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