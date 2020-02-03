Мэрия: посреди закрытой свалки в «Косме» прорвало нелегальную трубу с нечистотами

Мэрия: посреди закрытой свалки в «Косме» прорвало нелегальную трубу с нечистотами
Виталий Невар / Новый Калининград, архив
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Горадминистрация намерена в течение февраля перекрыть несанкционированную трубу с нечистотами, обнаруженную на закрытом полигоне ТБО у микрорайона им. А. Космодемьянского. Труба проложена под Балтийским шоссе, сообщает мэрия в своих официальных пабликах в соцсетях.

«Собственно, так о существовании трубы мы и узнали, когда её прорвало посреди бывшего полигона ТБО, — отметили в администрации Калининграда. — Установить, кто же именно наполняет трубу хозяйственно-бытовыми стоками (которые, к слову, ещё и превышают нормативы по содержанию нефтепродуктов), прокуратура не смогла. Однако есть подозрения, что к этому могут быть причастны некоторые хозяйствующие субъекты, которые ведут свою деятельность (без договоров на водоотведение) в районе Балтийского шоссе, 118». Трубу намерены «затампонировать».

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