На Гвардейском «Хендай» врезался в «Шкоду» из-за дорожного конфликта (видео)

Утром в понедельник на Гвардейском проспекте областного центра произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла около 8.30 утра. «Хендай Соната» под управлением 44-летнего водителя врезался в ехавшую впереди «Шкоду Рапид». В результате ДТП 26-летняя пассажирка «Шкоды» получила телесные повреждения.

Водитель «Хендая» сообщил инспекторам, что отвлекся от управления из-за дорожного конфликта. У него в машине в тот момент находился 6-летний ребенок. «Со стороны площади ехал на Театральную улицу. Со мной ребенок сидел в машине. На перекрестке меня подрезали, я поравнялся с ними здесь, они начали жестикулировать и матом на меня кричать. Я внимание на них повернул и не увидел что машина поворачивает, не среагировал», — пояснил водитель. Мальчик в результате аварии не пострадал.