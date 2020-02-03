На Гвардейском «Хендай» врезался в «Шкоду» из-за дорожного конфликта (видео)

Утром в понедельник на Гвардейском проспекте областного центра произошла авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Авария произошла около 8.30 утра. «Хендай Соната» под управлением 44-летнего водителя врезался в ехавшую впереди «Шкоду Рапид». В результате ДТП 26-летняя пассажирка «Шкоды» получила телесные повреждения.
Водитель «Хендая» сообщил инспекторам, что отвлекся от управления из-за дорожного конфликта. У него в машине в тот момент находился 6-летний ребенок. «Со стороны площади ехал на Театральную улицу. Со мной ребенок сидел в машине. На перекрестке меня подрезали, я поравнялся с ними здесь, они начали жестикулировать и матом на меня кричать. Я внимание на них повернул и не увидел что машина поворачивает, не среагировал», — пояснил водитель. Мальчик в результате аварии не пострадал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала женщина По предварительным данным, сегодня, 03 февраля 2020 года, около 08 часов 35 минут, по Гвардейскому проспекту следовал автомобиль «Хендэ Соната», 44-летнего водителя который из-за несоблюдения безопасной дистанции до впереди движущегося транспортного средства, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Шкода Рапид». В результате ДТП 26-лентняя пассажир автомобиля «Шкода Рапид» получила телесные повреждения. По факту ДТП Госавтоинспекторы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии к событию