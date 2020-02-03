В области назвали максимальное превышение скорости, попавшее на камеру за год

За прошлый год операторы «Безопасного города» зафиксировали более 770 тыс. административных правонарушений. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Самая высокая скорость движения автомобиля, которую в прошлом году зафиксировали с помощью камеры «Безопасного города», составила 215 км/ч. С такой скоростью днем 27 сентября по автодороге «Калининград-Черняховск-Нестеров » двигался водитель автомобиля «Тойота Камри» (при разрешенной скорости 90 км/ч).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах региона используется 68 стационарных и 14 передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.