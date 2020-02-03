На рынке в Калининграде нашли нелегальные сигареты на 3 млн рублей (видео)

Полиция нашла на территории одного из рынков в областном центре склад с немаркированной табачной продукцией. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 3 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии полиции, двое индивидуальных предпринимателей сбывали фальсификат через свои торговые павильоны. Полицейские провели проверочные закупки, а также установили наблюдение за магазином, в результате чего обнаружили, оптовый склад с сигаретами. В помещении нашли 48 тыс. пачек на 3,1 млн рублей.

Против предпринимателей, 50-летнего мужчины и 42-летней женщины, возбудили уголовное дело п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Проводятся экспертизы, устанавливается происхождение изъятого товара.