На Невского возник затор на выезд из-за ДТП

В Калининграде на ул. Невского затруднен проезд по крайней правой полосе из-за ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют водители, напротив «Пивовара» произошло ДТП. «Крайняя правая сторона стоит на выезд», — уточняют очевидцы.
В Калининграде на ул. Невского затруднен проезд по крайней правой полосе из-за ДТП. Об этом сообщают автомобилисты из сообщества «ВКонтакте». Как уточняют водители, напротив «Пивовара» произошло ДТП. «Крайняя правая сторона стоит на выезд», — уточняют очевидцы.
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