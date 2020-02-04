Въехавший в рюмочную водитель был пьян и пытался скрыться с места ДТП

Все новости по теме: Война на дорогах

Врезавшийся в здание рюмочной на улице Левитана водитель пытался сбежать с места происшествия. После проверки оказалось, что мужчина был пьян. Информацию об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительным данным, 2 февраля около 05 часов 30 минут 32-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение со зданием на улице Левитана около дома 22. После ДТП водитель попытался скрыться с места, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых мужчина прошел медосвидетельствование с помощью алкотестера. Показания прибора составили 0,982 мг/литр», — рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области

Тема в развитии

Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter