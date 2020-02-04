Въехавший в рюмочную водитель был пьян и пытался скрыться с места ДТП

«По предварительным данным, 2 февраля около 05 часов 30 минут 32-летний водитель автомобиля BMW допустил столкновение со зданием на улице Левитана около дома 22. После ДТП водитель попытался скрыться с места, однако был остановлен сотрудниками ГИБДД. У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии понятых мужчина прошел медосвидетельствование с помощью алкотестера. Показания прибора составили 0,982 мг/литр», — рассказали «Новому Калининграду» в ведомстве.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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