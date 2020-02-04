Суд обязал колонию №8 выдать заключенным необходимую одежду

Калининградская исправительная колония № 8 обеспечивала заключенных не всем необходимым для пребывания там набором вещей. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



По информации ведомства, прокуратура выявила нарушения в исправительном учреждении.В адрес начальника колонии внесли преставление, однако после этого никаких изменений со стороны администрации учреждения не последовало. Чтобы принудить руководство устранить нарушения, правоохранители обратились в суд, где администрацию учреждения и региональный УФСИН также обязали принять меры. Однако администрация колонии не согласилась с требованиями и подала жалобу в апелляционный суд.

«Областным судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения», — отметили в пресс-службе.