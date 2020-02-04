В Ленинградском районе резко выросла подростковая преступность, в Московском — упала

Городская прокуратура отмечает «незначительный рост» подростковой преступности в Калининграде. В 2019 году по сравнения с 2018 она увеличилась на 3%, сообщил на оперативном совещании в мэрии прокурор калининграда Дмитрий Бурко.



Количество совершенных подростками преступлений выросло со 164 в 2018 году до 169 в 2019. При этом их распределение по районам Дмитрий Бурко назвал «крайне нестабильным». По его словам, на территории Ленинградского района количество таких правонарушений возросло почти на 90%, на территории Центрального района осталось практически на том же уровне, а на территории Московского района «наблюдается снижение более чем на 60%». Среди общего количества преступлений несовершеннолетние совершили 5,9 % процентов, соотношение за год практически не изменилось, констатировал городской прокурор.